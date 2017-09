Fillippo Galli ha parlato a Milantv anche di Tiago Dias, protagonista indiscusso di queste ultime usicte del Milan Primavera: 'Tiago è uno di quei giocatori che lì davanti può fare la differenza, ha uno spunto importante nell'uno contro uno, con un mancino altrettanto velenoso e che può far male: è entrato bene nell'azione del gol, dove è stato bravo Brescianini a rubar palla in uscita e a servire poi Tiago, con un controllo e un tiro in diagonale a beffare il portiere. Ci può dare molto durante la stagione e noi ci aspettiamo ce lo dia davvero, è un ragazzo su cui si punta come si punta sugli altri: è un gruppo che sta lavorando con grande applicazione, credo che quella del gruppo debba essere la forza della squadra'.