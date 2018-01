L'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bruno Giordano, scomoda un paragone importante per Andrè Silva a Leggo: Mi spiace per André Silva, giocatore che mi piace moltissimo. E' un peccato che non abbia mai la possibilità di giocare con continuità. Poter anche sbagliare, alla sua età è importante. Mi ricorda Morata... Spero abbia più spazio e non venga venduto”.