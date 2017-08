Accostato al Milan, quando i rossoneri non avevano ancora chiuso per Nikola Kalinic, Zlatan Ibrahimovic riparte dal Manchester United. Queste le sue parole a ESPN: "Sono tornato per concludere quello che ho iniziato qui. C'erano un paio di squadre interessate a me, un paio di club che volevano aggiungere un po' di Ibra-Kadabra nei loro team, ma io ho avuto un anno grandioso con lo United, vincendo 3 trofei".