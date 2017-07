L'Evening Standard riporta la posizione del Celtic Glasgow Brendan Rodgers sul futuro dell'attaccante classe '96 Moussa Dembelé, che piace a Chelsea, West Ham, Arsenal e Milan: "Moussa non è in vendita, soprattutto non partirà prima dei preliminari di Champions League". L'interpretazione dei media inglesi è che, in caso di prematura eliminazione, la situazione potrebbe cambiare.