Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'agente di Franck Kessie esalta il lavoro di Gattuso al Milan: "Ringrazio Gattuso, è stato importantissimo per questa ripartenza - spiega George Atangana - Ha saputo motivare i giocatori, dare la forma fisica e la benzina giusta per farli ripartire. Ringrazio Foschi che a Cesena lo ha valorizzato e accudito come un figlio. Franck conosceva Gattuso? E' stato un campione, Kessie invece quando è arrivato in Italia era sconosciuto ai più, lo conoscevano gli addetti ai lavori per aver vinto tutto con le nazionali giovanili ivoriane. Gli osservatori dell'Atalanta lo hanno seguito, lì sono molto attivi a livello internazionale, quando l'ho proposto ai nerazzurri è stato tutto più facile. Nuovi Kessie? Ora tutti vogliono che io porti soltanto Kessie, ma di lui ce n'è solo uno. E' straordinario, è fortissimo. L'accoglienza in Italia per un calciatore africano? Non è facile per i ragazzi affricani che arrivano qui, ricordo anche Kessie quando è arrivato qui... Se non fosse stato per la mia presenza avrebbe avuto molte difficoltà, c'erano momenti in cui voleva tornare a casa. Clima, lingua, ambientamento, le razze africane spesso hanno bisogno di calore e assistenza paternale: per questo ringrazio Rino Foschi che è stato la sua famiglia. Ho sempre pensato che il calcio fosse un veicolo per fare tante cose, anche per l'integrazione che è un tema molto delicato in questo paese".