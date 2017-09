Ritorno a casa per Kevin-Prince Boateng, che dopo una stagione al Las Palmas durante la scorsa estate si è trasferito all'Eintracht Francoforte. L'ex centrocampista del Milan ha parlato alla Bild di questa nuova avventura, dove vuole essere una chioccia pr i più giovani: "Possono prendermi come punto di riferimento perché ho una buona carriera alle spalle. Sono qui per aiutare un po', abbiamo molti giovani che vorrei guidare in Bundesliga: se serve, ci sono volentieri. In passato ho commesso degli errori, ma non guardo indietro: ora non mi interessa perché sono maturato. Ma anche questo è normale perché chi non matura a quest'età ha un problema. Lo dico sempre ai più giovani: possono, devono, fare errori, ma ne devono trarre insegnamento".



SUL PASSATO - Boateng ha poi fatto un confronto tra i tanti Paesi in cui ha giocato: "Devo dire che qui per la prima volta in allenamento lavoro davvero. Ma questo dipende anche dalla diversa mentalità che c'è fra Italia, Spagna e Germania. Lì si pensa più alle cosa di campo, qui più alla parte atletica. Da giovane ero il più talentuoso, potevo correre meno perché rimediavo tecnicamente. Poi, arrivato al Tottenham, il talento non bastava più, perché lo avevano tutti. Lì giocava che si impegnava di più e io finivo in tribuna...".