Mircea Lucescu, commissario tecnico della Turchia, ha parlato del centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu, non lesinando qualche frecciatina al suo giocatore e alla dirigenza rossonera tramite la Gazzetta dello Sport: "Il suo problema è stato scegliere il numero 10: lui è un 8, voi italiani quando vedete il 10 vi aspettate sempre Platini. Ricordo i discorsi su Del Piero 9 e mezzo, figuriamoci Hakan... "



SULL'ADATTAMENTO - "Era perfetto per la Bundesliga, dove poteva sfruttare grandi spazi, ma in Italia contro le difese chiuse non ha la giocata per cavarsela nello stretto. Però ha qualità. E non lo aiuta la squadra. Tutti nuovi: giocano male, vedo confusione".