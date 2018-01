Paolo Maldini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così della futura possibilità di ricoprire un nuovo ruolo all'interno di una società o di una federazione, lasciando intendere chiaramente le proprie possibili mete: "Una nuova avventura in questo mondo? Non è detto che sarà così: il mio percorso nel calcio l'ho fatto, quello nessuno lo toccherà: se poi avrò la voglia di fare qualcos'altro vedremo, altrimenti sarà stata comunque una storia stupenda. E' anche vero che la mia carriera ha limitato quelle che possono essere le mie scelte, ovvero Milan e Nazionale, quindi non mi vedrei mai lavorare per un'altra squadra soprattutto di club".