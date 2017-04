Vincenzo Montella è intervenuto a Milantv per una puntata particolare dopo l'importante vittoria ottenuta contro il Palermo.



Su Van Basten: "Mi piacerebbe giocarci insieme perchè sono cresciuto con quel mito. Ma mi sarei accontentato anche di allenarmi con lui".



Su Giuseppe Rossi: "Ci siamo sentiti. Un ragazzo straordinario. Vive per il calcio e sono molto dispiaciuto. L'ho sentito sereno e sono certo che tornerà forte. Non pensavo potesse esserci qualcuno più sfortunato di me con gli infortuni, poi è arrivato Giuseppe. Spero potrà tornare per farci emozionare tutti".



Voglia di rimanere al Milan: "A prescindere da tutto, è il sogno di ogni allenatore creare una base per poi rimanere e trovare continuità. Questa è la mia volontà, la mia aspirazione. Ora mi sento di appartenere al Milan, e viceversa. Ma non voglio fermarmi, ora voglio continuare a far crescere la squadra. Questo il mio sogno".



Sul derby in casa dell'Inter, manca una vittoria da 7 anni: "Vogliamo vincere, che sia in casa o fuori. Anche se spesso giocare da loro è più stimolante... Voglio vincere perchè vale anche per la classifica, sarebbe un grandissimo passo in avanti per noi".



Su Ancelotti: "Carlo è sempre molto carino. Lo stimo tantissimo, mi ha aperto le porte al Chelsea ed è stata una persona che ho apprezzato tanto. Gli voglio bene. So che tiferà tanto sabato per noi".



Sulle sfide da tecnico contro l'Inter: "Ho sempre pensieri positivi, come quando vinsi per 4-0 a Firenze".



Sulla vittoria di ieri: "Averla sbloccata subito è stata la chiave. Ma parte tutto dalla velocità del giropalla, giovando così allo spettacolo".