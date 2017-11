Ha guidato la difesa del Milan per anni, insieme a Paolo Maldini, vincendo, tra le altre cose, due Champions League. Alessandro Nesta, tecnico del Miami FC, eliminato nella semifinale per la corsa al titolo di North American Soccer League, intervistato dal Corriere dello Sport parla del suo passato, quello a tinte rossonere: "Il nuovo Milan? Non è ancora decollato e ci sono tanti problemi. Quando cambi tanto è inevitabile, ma Montella è un ottimo tecnico. Fare il suo lavoro al Milan è complicato come si è visto negli ultimi anni. Inter da scudetto? Spalletti ha una personalità travolgente, grandi idee, ma Allegri ha una rosa troppo più forte di quella dell'Inter. Futuro in Italia? Speriamo... Qualche proposta l'ho avuta, ma avevo il contratto con Miami. Se potessi scegliere una panchina tra Milan e Lazio, quale vorrei? Non ci casco. In futuro, quando sarà pronto, mi auguro di allenarle entrambe".



LA LAZIO DI INZAGHI - Due parole, poi, sulla Lazio di Simone Inzaghi: "Ripetersi era difficile, invece... Inzaghi? C'è tanto di Simone perché sta facendo vedere un grande calcio e la Lazio è costante come rendimento e come risultati. Ci ho giocato insieme tanti anni e non mi aspettavo che potesse diventare così bravo".



ROMAGNOLI E GLI ALTRI - Infine, chi sono i nuovi Nesta? "Rugani, Romagnoli e Caldara. Spero facciano una carriera come la mia e quella di Cannavaro, ma per crescere devono giocare la Champions".