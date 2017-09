Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla a Milan Tv dopo la sconfitta subita contro i rossoneri: "Montella è uno tra i migliori allenatori non solo a livello italiano, ma secondo me anche a livello europeo. Abbiamo concesso e fatto degli errori, specialmente sul primo rigore. Non siamo stati bravi a proteggere il nostro portiere. Nel secondo tempo abbiamo avuto l'occasione di Mattiello con il salvataggio di Bonucci sulla linea. Abbiamo cercato di proporci in una certa maniera, poi c'è stato il secondo rigore e purtroppo la partita è finita. Sono però contento del fatto che i ragazzi abbiano tenuto con ordine il campo attraverso un'organizzazione. Sappiamo che queste non sono le nostre partite, ma ci serviranno per crescere. Se ci avessero detto a inizio campionato che dopo un calendario del genere avremmo fatto 4 punti saremmo stati contentissimi. Milan come l'Inter? Sono due squadre in costruzioni con bravi giocatori e grandi allenatori, credo avranno un ruolo da protagonista. Il Milan con Vincenzo son convinto che possa fare un campionato di vertice. Ci siamo salutati con Montella, non ci vedevamo da un po' di tempo".