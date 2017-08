Tornare in Champions League, un sogno che per il Milan rischia di trasformarsi una stretta necessità. Tornati a respirare l'aria di una competizione internazionale, l'Europa League, dopo tre anni di astinenza, i rossoneri guardano già al futuro e alla coppa dalle grandi orecchie, un fattore importante per le casse della società. Nella recente intervista concessa al Guardian infatti l'ad Marco Fassone ha ammesso che senza la qualificazione alla Champions 2018/19 il Milan potrebbe vedersi costretto a cedere uno dei suoi top player e il nome del sacrificato c'è già.



GIGIO A RISCHIO - Il sontuoso mercato estivo condotto da Fassone e Mirabelli ha regalato al Diavolo tanti giocatori che in futuro potrebbero essere rivenduti a cifre maggiorate, da André Silva a Rodriguez passando per Bonucci, Conti e Kessié, ma come evidenzia Tuttosport il primo nome sulla lista sarebbe quello di Gianluigi Donnarumma: il portiere classe '99, protagonista di un lungo tira e molla per il rinnovo, sarebbe infatti quello che più di ogni altro ha mercato immediato (tanti i top club che lo hanno già cercato) e garantirebbe ampia plusvalenza. La cessione di Gigio non figura però nei piani della società rossonera, che dopo aver compiuto grandi sforzi per prolungare il suo contratto vorrebbe evitare di rischiare di perderlo: ecco perché la qualificazione alla prossima Champions, tramite piazzamento in campionato o vittoria in Europa League, non è più solo un sogno ma un must per il Milan che vuole tenersi stretto Donnarumma.