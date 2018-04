In un derby, quello di Coppa Italia, è iniziato tutto. Di fatto è cominciata la nostra stagione. Rino ci ha regalato la dolce illusione di credere in un miracolo sportivo che però, proprio dopo un altro derby, è completamente svanito. Non si può imputare nulla a lui o alla squadra. Era da 5°-6° posto e così si confermerà. Su chi ha illuso davvero in estate e non solo è inutile ripetersi, piuttosto sarebbe il caso di programmare, questa volta con logica, il futuro. La stagione è finita oggi nonostante ci sia una finale di coppa Italia ancora da giocare e che SI PUÒ VINCERE. Dovesse capitare sarebbe certamente il massimo possibile per questo gruppo, ma non certo sufficiente per giustificare gli investimenti fatti e il fallimento del vero unico grande obiettivo, la Champions.



GATTUSO RINNOVA - Chiaro che i cantastorie di professione (ancora per poco) ci racconteranno nelle prossime settimane di un'annata positiva con una vittoria il 9 maggio, ma dato che sono gli stessi che ci parlavano di 10 milioni già partiti il 24 marzo, capite la loro affidabilità. Fortunatamente questa estenuante vicenda non coinvolge anche Gattuso, l'unica vera nota positiva di questa stagione. Il rinnovo era un dovere prima, oggi invece è una necessità per tranquillizzare lui e soprattutto per dare stabilità, progettualità e soprattutto certezze per il futuro, almeno quello calcistico.



