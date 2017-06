La questione Donnarumma prende spazio, titoli, pensieri. Ma, seguire più tavoli aspettando la risposta definitiva del portiere predestinato ancora silenzioso sul tema rinnovo. Perché dopo aver preso André Silva,: ai saluti sia Bacca che Lapadula, un'altra punta esperta da affiancare al talento portoghese come Nikola Kalinic - Nella giornata diè previsto un. Ma i viola non hanno intenzione di fare sconti: si parte da 35 milioni, si può chiudere attorno ai 30 totali. La prima offerta del Milan sarà leggermente più bassa, attorno ai; l'inizio di un percorso con Kalinic al traguardo. Intanto,: non si è parlato di cifre definitive, ma il Milan ha ottenuto l'ok dell'attaccante nei primi discorsi imbastiti con l'agente Erceg e Ramadani.- Intanto, Jorge Mendes vuole mantenere il filo diretto con i rossoneri dopo l'affare André Silva. E nei prossimi giorni avrà occasione di. Sarà difficile trovare l'accordo per più motivi: Diego compirà quest'anno 29 anni e richiede comunque un, il suo(11/12 milioni al Chelsea) oltre alla sua, un chiodo fisso che non fa impazzire il Milan. Ecco perché i punti interrogativi sono tanti, ma se saltasse l'idea Kalinic, nulla andrebbe escluso. Specialmente con questo Milan pieno di sorprese.