Momento di calo per il Milan, reduce da tre sconfitte in una settimana tra campionato e Coppa Italia, contro Napoli, Juventus e Udinese, e che da qui a una settimana vivrà uno snodo molto importante della stagione. Domenica è in programma la sfida contro la Sampdoria, mercoledì il recupero col Bologna: due partite da vincere per allontanare voci e dubbi e ritrovare quella vittoria che in Serie A manca dall'8 gennaio, 1-0 al Cagliari firmato Bacca.



I PASSI PER IL CLOSING - Febbraio sarà un mese fondamentale non solo per quel che riguarda il campo, ma anche per le vicende societarie. Secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera, per la prossima settimana Sino Europe-Sports, il gruppo di investitori cinesi guidato da Yonghong Li, dovrebbe depositare a Hong Kong i 320 milioni di euro che mancano per l'acquisto della società rossonera. Successivamente, Fininvest dovrebbe convocare l'assemblea dei soci. Ultimi passi, prima del closing previsto entro il 3 marzo: dal campo alla società, sarà un mese decisivo per il Milan.