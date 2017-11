Manca solamente l'ufficialità ma, come riferisce sul proprio sito Gianluca Di Marzio, l'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa è ad un passo dal diventare il prossimo allenatore del Tianjin Quanjian. Niente Milan dunque nel futuro del tecnico portoghese, che nelle scorse settimane è stato contattato dalla dirigenza rossonera per un'eventuale sostituzione di Vincenzo Montella e il cui braccio destro si trova in queste ore in Cina per definire gli ultimi dettagli dell'accordo.



Paulo Sousa è dunque pronto a prendere il posto di Fabio Cannavaro, che ha concluso al quarto posto l'ultima Chinese Super League ed è pronto a fare ritorno sulla panchina dei campioni in carica del Guangzhou Evergrande (dopo l'esonero dell'estate 2015), che ha recentemente salutato il brasiliano Felipe Scolari.