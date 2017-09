Tegola pesantissima per il Milan, in apprensione per le condizioni di Conti. Il forte terzino destro rischia di stare fermo a lungo, Montella pensa alle alternative. Contro l'Udinese favorito Abate su Calabria per il ruolo di esterno destro. Non e' da escludere che, in futuro, possa essere proposto Fabio Borini in quel ruolo.