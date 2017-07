FANTACALCIOMERCATO

Una nuova opportunità, un possibile rinforzo per il reparto offensivo. Il Milan sta valutando attentamente lo svincolato, nell'ultima stagione al Lione.Dopo essere stato proposto a Lazio e Roma, per il classe 1992 potrebbe aprirsi finalmente la strada verso il campionato italiano.Secondo quanto appreso da calciomercato.com,Montella e i due direttori hanno pianificato l'uscita a titolo definitivo di M'Baye Niang, motivo per cui serve un innesto sulla fascia.Le parti si riaggiornerano nei prossimi giorni, perchè il profilo dell'algerino non è l'unico nella lista. Un nome quasi a sorpresa che può scalare posizioni: Mirabelli valuta Ghezzal.