Secondo Sky Sport, lunedì il Milan potrebbe chiudere la trattativa per Andrea Conti. Il nodo da sciogliere riguarda la contropartita, Pessina. Il giovane giocatore sarebbe stato promesso nelle scorse settimane al Sassuolo, e ora il Milan, prima di chiudere per il terzino nerazzurro, deve interrompere questo accordo per girare Pessina all’Atalanta.