Il Milan è tornato al lavoro in vista della ripresa del campionato. Questo il resoconto della giornata odierna: "Tutti presenti per l'ora di pranzo al Centro Sportivo di Carnago, gli unici assenti giustificati - perché arriveranno in Italia nella giornata di domenica - erano Zapata, Gomez, Kessie e Mauri. Dopo pranzo la squadra si è spostata negli spogliatoi e poi ha iniziato ad allenarsi in palestra (attivazione muscolare). Successivamente i giocatori sono usciti subito sul terreno di gioco e hanno svolto una corsa blanda, a seguire una serie di allunghi per concludere la parte atletica. La sessione è proseguita con delle esercitazioni tecniche, esercizi tra i coni e gli ostacoli bassi. Infine, partitella su campo ridotto".