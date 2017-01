Il mercato del Milan potrebbbe non essere finito con l'arrivo di Deulofeu: l'avvento dello spagnolo apre infatti alla cessione di Niang, che può partire in prestito, direzione Genoa. La società rossonera sta valutando questa possibilità, per consentire al francese di giocare di più, dopo un ottimo inizio di stagione e un calo dovuto a motivi calcistici e a voci extracalcistiche. I rossoblù sono interessati alla trattativa, tanto che hanno proposto uno scambio di prestiti con Lucas Ocampos, trovando d'accordo il club rossonero. Ora sta al giocatore decidere se tornare in rossoblù, dove ha già giocato in passato.



NIANG RIFLETTE, OPERAZIONE NATA DA GALLIANI - Quattordici presenze e cinque gol per Niang da gennaio a giugno 2015 con il Genoa: questo il buon ricordo lasciato nella città della Lanterna, tanto che Preziosi lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Le prossime ore saranno decisive per verificare la volontà effettiva di Niang, che sta riflettendo prima di dare l'ok, ma ci sono ottime possibilità che l'affare vada in porto. L'operazione è nata da un'idea di Galliani, inizialmente senza l'inserimento di Ocampos, che poi è stato incluso nella trattativa.



I TERMINI DI RISCATTO DALL'OM E LA CENA GALLIANI-PREZIOSI - L'argentino classe '94 è arrivato in estate al Genoa, in prestito con diritto di riscatto dai francesi del Marsiglia: la formula del trasferimento prevede una cessione temporanea con diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo in favore del Genoa. Il diritto di riscatto si può però trasformare in obbligo allo scattare di determinate condizioni: obbligo di riscatto fissato a 8 milioni in caso di raggiungimento di 7 gol segnati in stagione, a 14 milioni in caso di raggiungimento di 12 gol. Per questo è probabile che debba essere contattato anche il club francese, affinchè disponga il suo ok formale alla trattativa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, c'è la possibilità che i dirigenti di Milan e Genoa si vedano a cena per parlare dello scambio. Un mercato rossonero che appare tutto meno che terminato.