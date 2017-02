L'acquisto di Riccardo Saponara da parte della Fiorentina è stato uno dei colpi più importanti del mercato invernale. Prestito con obbligo di riscatto da 10 milioni di euro, un lusso per le casse dell'Empoli e un buon affare per la Fiorentina che cercava un giocatore con quelle caratteristiche. Ha sorriso anche il Milan, perché si era garantito il 30% sulla futura rivendita di Saponara; con un dettaglio che però cambia la percezione dell'affare.



I DETTAGLI - Quel 30% infatti è sull'eccedenza della plusvalenza realizzata dall'Empoli, non sulla cifra totale; essendo stato venduto Saponara all'Empoli per 4 milioni a suo tempo e adesso rivenduto alla Fiorentina per 10 milioni, il Milan incassa il 30% di questi 6 milioni di plusvalenza, dunque un milione e mezzo nelle casse rossonere. Che non arriverà subito, anzi. Visto che l'affare è stato chiuso il prestito con obbligo di riscatto esercitabile a giugno 2018, il Milan dovrà aspettare non la prossima estate ma quella successiva per l'incasso di Saponara. Operazione contorta, dunque: conviene davvero vendere così? La Fiorentina aspetta Riccardo, il Milan attende ancora un anno e mezzo per prendere quei 1,5 milioni di guadagno.