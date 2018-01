Il Diavolo torna a sognare il Gallo. Secondo il Corriere dello Sport, in vista del prossimo mercato estivo, il Milan prepara l'assalto all'attaccante del Torino, Belotti.



MONTELLA - Intanto Montella cerca un centrocampista in Italia per il suo Siviglia: nel mirino ci sono il croato Brozovic (Inter, che vuole in cambio Correa) e il ceco Jankto (Udinese), già seguito dal Milan oltre che dalle stessa Inter.