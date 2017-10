Secondo Tuttosport, il Milan continua a lavorare nella ricerca del post-Montella per il prossimo anno. "L'allenatore sa bene come funziona il giochino, i fantasmi alle sue spalle non lo preoccupano", scrive il quotidiano. Il sogno dei tifosi è Carlo Ancelotti, come della società; con lui c'è Antonio Conte, sempre per giugno. Per l'immediato possono spuntare gli spettri di Sousa, Gattuso e Mazzarri.