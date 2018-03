Parate importanti e una papera che profuma di beffa. Non la prima per Gigio Donnarumma in questa stagione con il portiere rossonero che esce con le ossa rotte dalla sfida contro l'Arsenal di Europa League. Tutti i quotidiani sportivi nazionali hanno infatti valutato insufficiente il suo rendimento nella gara del Milan. Ecco le tre pagelle.



Tuttosport - Donnarumma 5: Le speranze di qualificazione del Milan si infrangono definitivamente sulla sua papera sul tiro senza velleità di Xhaka che porta in vantaggio i londinesi. Un errore non da lui. Prima di quell’episodio aveva parato bene



Corriere dello Sport - Donnarumma 5: Grandi parate su Welbeck, Wilshere e Mkhitaryan, ma la papera sul 2-1 di Xhaka è davvero colossale.



Gazzetta dello Sport - Donnarumma 5,5: E' un peccato scendere sotto la sufficienza, ma lo sbaglio del secondo gol è quello che chiude il sipario. Prima almento tre parate decisive.