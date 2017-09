Il Milan di Vincenzo Montella ha completato oggi una singola seduta di allenamento in vista della sfida contro la Sampdoria. Tattica e partitella aspettando domenica. Ecco il report della seduta:



Il secondo allenamento dopo la Spal, l'unico previsto per venerdì, è già l'ultimo prima della rifinitura verso un altro impegno di campionato. Squadra al lavoro alle 16.30, sul ribassato, per il riscaldamento: corsa ed esercizi atletici. Poi si è passati sul centrale per svolgere una fase tattica e la partitella su campo ridotto, a cui non hanno preso parte gli 11 giocatori titolari nella gara casalinga di mercoledì scorso. Lo stretching finale ha concluso la sessione.