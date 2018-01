Sarà un mercato all'insegna delle occasioni quello del Milan in questa finestra invernale. Piccoli ritocchi per migliorare una rosa che la scorsa estate ha subito un'autentica rivoluzione e che dovrà essere soprattutto snellita per concedere maggiore minutaggio ai calciatori che non rientrano nel progetto tattico di Gattuso e della nuova proprietà. Ma sarà anche il momento per cominciare a sondare alcune piste che potrebbero svilupparsi la prossima estate. Tra queste, secondo quanto riferisce Sportitalia, c'è quella che conduce al terzino svedese classe 1994 del Werder Brema Ludwig Augustinsson.



LO VOLEVA IL LIVERPOOL - Giocatore ammirato dal vivo in occasione del match tra Italia e Svezia che ha sancito l'eliminazione degli Azzurri dal prossimo Mondiale e che gli uomini di fiducia del ds Mirabelli hanno seguito nei primi 5 mesi della sua esperienza in Bundesliga. Terzino mancino forte fisicamente, molto abile soprattutto in fascia di spinta e molto insidioso anche sulle palle inattive. Un giocatore giovane, di prospettiva, ma già con una discreta esperienza, anche in campo internazionale tra Champions ed Europa League con la maglia del Copenaghen e con la propria nazionale. Nell'estate 2015, ha fatto parte della spedizione vincente della nazionale Under 21 al campionato europeo di categoria, manifestazione che gli ha consentito di attirare l'interesse di West Ham, Liverpool e del Palermo, che aveva già acquistato i connazionali Hiljemark e Quaison.



IL VICE RODRIGUEZ - In vista della probabile partenza, entro la fine della mese o al più tardi a giugno, di un Luca Antonelli poco considerato sia durante la gestione Montella che quella di Gattuso, il Milan cerca un'alternativa allo svizzero Ricardo Rodriguez, che rischia di trovarsi senza alternative e senza possibilità di rifiatare da qui al termine della stagione. Augustinsson può essere un profilo interessante in ottica futuro, nonostante la sua valutazione sia già salita dai 4,5 milioni pagati dal Werder la scorsa estate agli attuali 15.