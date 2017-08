Questa mattina l'Alaves ha comunicato l'acquisizione a titolo definitivo del difensore brasiliano Rodrigo Ely. Nelle casse del Milan andranno 3 milioni più il 30% della futura rivendita. Si tratta della sesta cessione tra i giocatori della Prima squadra messa a segno dal duo Fassone-Mirabelli.



35 MILIONI RICAVATI - Il Milan era chiamato ad un compito non facile, ovvero ricavare un piccolo tesoretto dagli esuberi. In totale il club rossonero incasserà ben 35 milioni: 6 dal Trabzonspor per Kucka, 13 dal Genoa per Lapadula, 12 dalla Juventus per De Sciglio, 1 milione per Vangioni dal Monterrey più i 3, appunto, di Ely. Senza considerare la cessione di Andrea Bertolacci, sempre al Genoa, ma in prestito con diritto di riscatto, una situazione che va quindi rimandata all'estate del 2018.



ESAME BACCA - Arginate le prime difficoltà, adesso gli uomini mercato rossoneri saranno chiamati a cercare di risolvere l'enigma più grande che è la situazione relativa a Carlos Bacca. 31 gol in 70 partite sono uno score di tutto rispetto, per un attaccante che ha sempre raggiunto la doppia cifra nelle ultime 5 stagioni disputate. Il Milan lo ha messo ai margini, cercando di vincere anche le resistenze di un giocatore che, in passato, ha rifutato quasi tutte le opportunità che si erano palesate. Il Marsiglia è da tempo sul nazionale colombiano, ma non vuole avvicinarsi a quella che è la valutazione di 25 milioni fatta da Marco Fassone. Nei prossimi giorni l'agente del giocatore è atteso a Casa Milan, per cercare di trovare una soluzione che possa accontentare tutti.