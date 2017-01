SIRENE CINESI - Eppur qualcosa si muove, in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da calciomercato.com, è in arrivo un'offerta dalla Cina per Josè Sosa. Il centrocampista argentino ha raccolto, fin qui, uno scarso minutaggio, chiuso anche dal ritorno, a pieno regime, di Andrea Bertolacci. Gli indizi sono concreti, diverse formazioni sono alla ricerca di un centrocampista: dall'ambizioso Hebei Fortune di Gervinho e Lavezzi, orientati però a nomi maggiormente di grido, al Beijing Guoan passando per altre realtà minori. Un'eventuale cessione dell'ex Besiktas permettere al club rossonero di rientrare dell'investimento fatto in estate: 7,5 milioni di cartellino ai quali si aggiunge un ingaggio che avvicina la soglia del 1,5 milionI a stagione.



​MERCOLEDI' AGENTE IN ITALIA- A confermare questo scenario c'è da segnalare l'arrivo in Italia del suo agente Favio Bilardo nella prossima settimana. Un'occasione per fare il punto della situazione con la società, per capire e valutare l'entità dell'offerta in arrivo. Sosa non ha chiesto la cessione, è arrivato solo da 6 mesi al Milan. Da quanto appreso però, accetterebbe, di buon grado, un trasferimento nella Chinese Super League di fronte ad una proposta vantaggiosa dal punto di vista economico. Dovesse entrare nelle casse rossonere una cifra intorno ai 10 milioni, obiettivi come Deulofeu e forse anche Badelj diventerebbero più concreti, a patto che dalla cordata cinese arrivi il via libero definitivo, come per tutte le operazioni di mercato.

"Sarà un mercato a costo zero, cerchiamo un esterno offensivo. Se arriva Deulofeu bene, altrimenti siamo a posto così". Questo è il ritornello che risuona costantemente a Milanello, ribadito a più riprese anche da Adriano Galliani.