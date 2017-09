Tre punti per dare continuità. Il Milan affronta la Spal con l'obiettivo di non perdere contatto con la vetta. Questo il match presentato da Opta: una sola sconfitta per il Milan nei 32 precedenti con la SPAL in Serie A: 19 le vittorie rossonere, 12 i pareggi. Il Milan è inoltre la squadra da cui la SPAL ha subito più reti in Serie A, 72. L’unico successo ferrarese contro i rossoneri nel massimo campionato è arrivato a San Siro, 1-0 nel giugno 1957; 11 vittorie dei padroni di casa e quattro pareggi completano il bilancio dei confronti in Lombardia. Il Milan ha segnato in tutte le ultime 20 partite di Serie A, non arriva a 21 da marzo 2009.



Il Milan non raccoglieva almeno nove punti dopo quattro giornate di campionato dalla stagione 2006/07 (10 punti) – non arriva a 12 nelle prime cinque dal 2003/04 (in quel caso 13). La SPAL non ha segnato in tre delle quattro partite giocate: è giù successo in due occasioni (1956/57 e 1963/64) che i ferraresi non segnassero in quattro delle prime cinque. La SPAL non ha ancora segnato in trasferta in questo campionato: in entrambe le due gare giocate fuori casa ha concesso almeno 19 conclusioni agli avversari. Nessuna squadra ha segnato più del Milan su palla inattiva in questo campionato (quattro reti). Il Milan è la squadra che ha concesso meno tiri in questo campionato, 36.