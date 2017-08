FANTACALCIOMERCATO

Iltorna a correre sul mercato dopo essersi concesso un piccolo break: si sblocca un'operazione in uscita, quella di Carlosche passerà al Villarreal con la formula del prestito, e a catena è pronto lo sprint decisivo per un altro acquisto. I rossoneri infatti sono pronti alla stretta finale per, una trattativa prima congelata e ora riaccesa rapidamente da Fassone e Mirabelli su spinta di Montella: ultimi dettagli da limare con la, per un'operazione che potrebbe essere chiusa entro il termine di questa settimana.L'intesa tra il Milan e il giocatore infatti è stata già raggiunta, per Kalinic un, e c'è anche un accordo con la Fiorentina sulla valutazione del cartellino:(legati alla qualificazione in Champions League, Scudetto e gol realizzati dal croato), vista la decisione di non inserire Lucacome contropartita nell'affare. Resta ancora un nodo da sciogliere, quello sulle modalità di pagamento, con i rossoneri che vorrebbero un dilazionamento su più rate dell'importo. Ultimi dettagli di una trattativa avviata verso la fumata bianca, per portare avanti lo sprint finale si muove anche: l'intermediario dell'operazione sarà a Milano e se i contatti daranno esito positivoLa partenza di Bacca avvicina Kalinic al Milan: l'affare è in dirittura d'arrivo.@Albri_Fede90