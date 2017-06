La trattativa per portare Lucas Biglia al Milan si è un po raffreddata dopo che Lotito è rimasto molto arrabbiato per lo scippo dei rossoneri per Borini. L'affare rimane in piedi ma nelle ultime ore è cresciuto il pessimismo e i due club restano ancora distanti. L'alternativa resta il polacco Krychowiak del Psg ma attenzione anche al classe '95 Julian Weigl del Borussia Dortmund che però costa tanto circa 30 milioni, come riporta la Gazzetta dello Sport.