Piovono attestati di stima su Rino Gattuso: «Sarebbe davvero difficile perderlo» ha detto il l’AD del Milan Marco Fassone, «Per noi non è un traghettatore, non immagino un futuro senza di lui» gli ha fatto eco il DS Massimiliano Mirabelli. Tutte lodi arrivate ben prima della partita di ieri, nella quale il tecnico rossonero ha conquistato la finale di Coppa Italia. Oggi, al coro si aggiungono i bookmaker, che mettono Ringhio in prima fila nella scommessa su chi sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione: la sua quota è andata progressivamente giù, man mano che i rossoneri infilavano risultati utili e vittorie. All’apertura delle scommesse e fino al derby di Coppa vinto contro l’Inter, Ringhio era dato a tre volte la posta. Davanti a lui, visti i primi altalenanti risultati, era piazzato come favorito Antonio Conte, dato a 2,25. Poi la quota su Ringhio ha cominciato a scendere man mano che arrivavano risultati utili e vittorie, fino ad arrivare al sorpasso su Conte, vecchio pallino dei rossoneri ora dato a 2,50. L’ultima scossa, dopo la partita di ieri, ha portata la quota-conferma a 1,50 su Sisal Matchpoint. La lista dei papabili si chiude praticamente qui: Roberto Mancini è a 10,00, Carlo Ancelotti a 25,00, assieme a Maurizio Sarri, poi c’è Paulo Sousa a 30,00, mentre a 33,00 si punta sul ritorno di Clarence Seedorf che, da allenatore dei rossoneri, non ha lasciato proprio un buon ricordo.