Come ci riporta Sportmediaset, il pressing del Milan continua su Gerard Deulofeu, in questo momento l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco a disposizione di Montella. L'Everton ha detto no al possibile prestito dello spagnolo classe 1994, così il club rossonero è pronto a proporre un diritto di riscatto da esercitare al termine della stagione. Intanto si sta per definire uno scambio con il Cagliari: Gabriel in Sardegna, Storari invece tornerà a Milanello.