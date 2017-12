Sterzate, dribbling, colpi di tacco e soprattutto gol e assist a raffica. L'Ajax si sta godendo il talento di David Neres, esterno d'attacco classe '97 con già 9 gol e 12 assist all'attivo in stagione in 22 partite. Era sbarcato ad Amsterdam nell'ultimo giorno della finestra invernale del mercato del 2017 dal São Paulo per una cifra iniziale di 12 milioni di euro. Battuto il record di costo del cartellino di una squadra della Eredivisie detenuto da Mateja Kezman che, nel 2000, passò dal Partizan al Psv Eindovhen per 10,5 milioni di euro.

MILAN STREGATO - In Brasile si scomodano già paragoni importanti e prematuri, con la stella del Psg Neymar. Neres viaggia a una velocità superiore rispetto alla media, può disimpegnarsi su entrambe le fasce e ha un ottimo sinistro. Ha una capacità innata di vedere corridoi per mandare in porta i compagni, sente la porta da attaccante. Tutte qualità evidenziate anche con la nazionale Under20 con la quale ha partecipato al Campionato Sudamericano in Ecuador nel gennaio scorso. Il Milan è rimasto ammaliato dalla sue prestazioni, gli scout rossoneri lo stanno seguendo con una certa frequenza ma sono consapevoli che la concorrenza è già ampissima.

C'E' LA JUVE - Juventus, Manchester United, Tottenham e Arsenal sono solo alcune delle formazioni interessate al talento paulista. L'Ajax. da sempre bottega molto cara, gongola e non ha intenzione di cederlo prima della prossima estate. L'obiettivo è far salire la valutazione che è già lievitata oltre i 25 milioni di euro. Perché Neres è una pepita d'oro, un giocatore destinato a infiammare la scena internazionale. Il Milan intanto prende nota, l'ex São Paulo piace tantissimo.