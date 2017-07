Il Milan fa sul serio per Leonardo Bonucci: a dirlo è Sport Mediaset, che spiega come la società rossonera vorrebbe aggiungere un super colpo ai 7 già operati. Addirittura Fassone e Mirabelli sarebbero disposti a rinunciare a due pedine, per offrirle come contropartita nell'operazione.



Mattia De Sciglio - che già piace ai bianconeri - ed Alessio Romagnoli più un conguaglio economico. Per il giocatore 7 milioni all'anno come ingaggio. Sulla risposta del giocatore, Sport Mediaset scrive: "Il sì di Bonucci sarebbe già stato incassato dai dirigenti rossoneri, mentre la Juve si è presa 72 ore per decidere se accettare la proposta".