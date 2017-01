Papu Gomez e il Milan, una pista da tenere in grande considerazione. L'argentino piace molto al club rossonero e a Montella ma l'Atalanta non vuole privarsene in questa sessione di mercato invernale. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, si tratta quindi di un’idea per l’estate, anche se lunedì Adriano Galliani ha già incontrato l’agente di Gomez.