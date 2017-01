Nel mercato invernale Adriano Galliani dovrà fare il mercato a capacità limitata, ma per l’estate i progetti sono stellari. Se ora l’obiettivo principale è l’esterno dell’Everton Deulofeu, nella sessione estiva di mercato i nomi sul taccuino dell’amministratore delegato rossonero in pectore Marco Fassone e del direttore sportivo incaricato Massimiliano Mirabelli saranno ben altri. Nonostante le difficoltà palesate sinora nell’esportazione dei capitali, gli investitori di Sino-Europe Sports dimostrano sempre più sicurezza ed entro il 3 marzo il closing si farà. Nel mirino del Milan cinese ci sono - secondo La Gazzetta dello Sport - Bernardeschi (l’alternativa è Berardi), Keita e Musacchio.



IN ATTACCO - I nuovi proprietari - si legge sulla rosea - non baderanno a spese nel mercato invernale. Suso rinnoverà e l’obiettivo del Milan è affiancare allo spagnolo uno tra Bernardeschi e Berardi, col primo leggermente favorito. Per i due giocatori si preannuncia un vero e proprio derby di mercato: anche l’Inter, infatti, è fortemente interessata ai due e a giugno tenterà l’assalto. Non sono esclusi dei nuovi casi Kondogbia. La Fiorentina vorrebbe inserire una clausola da 100 milioni nel contratto di Bernardeschi, ma è più realistica una quotazione da 50. Suning è vigile sulla situazione, i nuovi proprietari del Milan anche. Per la fascia sinistra, invece, l’obiettivo principale è Keita e il Milan proverà a trattarlo già nel mercato invernale. Galliani proverà a strappare un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Per meno Lotito ora non cederà il giocatore, in estate, invece il prezzo potrebbe scendere a 20 vista la scadenza del contratto fissata al 2018.



TORNA DI MODA - I futuri proprietari rossoneri si muoveranno anche per rinforzare la difesa, dove è tornato di moda il nome di Mateo Musacchio, difensore del Villarreal già cercato a lungo la scorsa estate dal Milan: qualche mese fa, il club spagnolo, per lasciarlo partire, chiedeva almeno 30 milioni, mentre ora la sua quotazione è scesa a 25 milioni. In attesa del closing, i tifosi rossoneri possono iniziare a sognare: il progetto cinese si preannuncia molto ambizioso.