La trattativa per Gustavo Gomez dal Milan al Boca Juniors è ormai in fase di definizione. Arrivato nell'estate del 2006 dal Lanus per 8 milioni di euro, il difensore paraguaiano ha in tasca il biglietto di ritorno pagato dai campioni d'Argentina. L’accordo tra il Boca, Gomez e l'agente Paraja è totale: intesa fino al 2022. Oltre al prestito a 500mila euro per i prossimi 18 mesi è prevista anche una cifra per il riscatto obbligatorio: 5 milioni più bonus.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Antonio Mionic andrà a rinforzare il settore giovanile e più che altro, se arriverà, arriverà da svincolato. Dunque, nessuna spesa. Mionic è un 2001 che ha già attirato attenzioni su di sé: gioca con la numero 10 nella squadra under 17 dell’Istria, massimo torneo croato. Antonio potrà raggiungere Milano tra gennaio e giugno e poi essere inizialmente integrato alla squadra Primavera.