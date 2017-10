Il dg del Genoa Giorgio Perinetti, in un'intervista concessa a MilanNews.it, ha parlato anche dell'interesse dei rossoneri per i giovani Pellegri e Salcedo: "Sono giocatori che sto conoscendo, hanno qualità impressionanti. Capisco che possono attirare l’attenzione del Milan, ma anche di altri club italiani e stranieri. Facciamoli crescere senza troppe pressioni, avranno sicuramente un mercato importante. Già a gennaio? Non me la sento di dirlo, potessi scegliere li terrei per farli cresce ancora un po’. Il calcio di oggi però è imprevedibile, può succedere tutto. Ora che li sto conoscendo meglio posso confermare che sono davvero bravi e stanno dimostrando tutta la loro qualità".