Nome nuovo per il mercato del Milan. Secondo Tuttosport, i rossoneri hanno messo gli occhi su Allan Saint-Maximin del Nizza. Ala francese classe 1997, compagno di squadra e pupillo di Mario Balotelli: "Non dimenticate questo volto, non dimenticate questo nome: tra due anni sarà al Real Madrid". Nelle stessa squadra seguiti anche i centrocampisti Seri e Cyprien, che piace pure all'Inter.



GLI ALTRI - Il ds Mirabelli è alla ricerca di un esterno offensivo sul mercato. Dopo aver sognato

di portare in Italia il tedesco Marco Reus (che poi ha rinnovato il proprio contratto col Borussia Dortmund), ora il primo obiettivo è l'olandese Memphis Depay, ma il Lione chiede 50 milioni. Le piste alternative portano al tedesco Brandt e il giamaicano Bailey del Bayer Leverkusen, dato sulle tracce del centravanti croato Kalinic.