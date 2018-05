Tanti nomi per rinforzare un reparto che è stato il vero anello debole del Milan in questa stagione. C'è anche Simone Zaza nella lista dei rossoneri, un attaccante che per caratteristiche fisiche e tecniche potrebbe fare al caso di Rino Gattuso. Per saperne di più abbiamo contattato in esclusiva il padre-agente Antonio.

Zaza e il Valencia, appuntamento a stretto giro di posta con i dirigenti per fare il punto sul futuro?

'Nessuno si è fatto sentire con me dei dirigenti del club, non ci sono appuntamenti fissati in agenda. Presumibilmente potremmo vederci a fine stagione'.

Simone è contento al Valencia o sta pensando anche una possibile nuova esperienza professionale?

'E' molto felice al Valencia, l'unica certezza è che ha un contratto fino al 2021 e intende rispettarlo. La sua stagione è positiva, ha realizzato dodici gol e si trova molto bene anche con i tifosi. Senza dimenticare che anche la città gli piace molto'.

Da diverse stagioni il suo nome viene accostato al Milan: avete avuto contatti con la nuova società?

'Non conosco personalmente Mirabelli, né posso dire che mi hanno contattato per parlare di Simone. Al momento pensa solo al Valencia, poi se il club ci comunicasse la volontà di metterlo sul mercato allora le cose potrebbero cambiare'.

Quella rossonera potrebbe essere una soluzione gradita?

'Vedremo, per il momento non c'è nulla di concreto. Ho letto del Milan e della Lazio solo dai giornali, fino a quando non arrivano delle chiamate è prematuro parlarne'.

SPONSOR BONUCCI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Simone Zaza è un profilo che al Milan piace ed è stato motivo di discussione tra gli uomini mercato. L'attaccante lucano non è propriamente una prima scelta ma può contare su uno sponsor di livello come l'ex compagno di squadra Leonardo Bonucci. Servono due fattori per poter vedere l'ex Juventus in rossonero, ovvero che il Valencia apra ufficialmente alla cessione e che la strada che porta a Belotti o Dzeko resti una salita quasi impossibile per le energie del Diavolo.