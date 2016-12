Appena atterrato all'aeroporto di Doha, l'esterno del Milan Suso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti: "Arriviamo bene, avremmo potuto vincere contro Roma e Atalanta, stiamo giocando bene e migliorando. Una finale è sempre un po' diversa, tutte e due le squadre vogliono vincere. Loro sono molto forti ma faremo di tutto per vincere. La Juve ha vinto lo scudetto per tanti anni ed è arrivata in finale di Champions, ma abbiamo vinto a San Siro e possiamo farlo ancora. Siamo un bel gruppo, stiamo migliorando e il mister sta facendo cose buone, dobbiamo continuare così. Una finale contro la Juventus è un'opportunità molto importante per noi per vincere e cominciare a cambiare tutto. Dopo molti anni senza vincere senza l'Europa è un'ottima opportunità. Un gol? La cosa importante è vincere. Il giorno di ritardo? Penso sarebbe stato meglio se fossimo arrivati ieri, ma credo sia più o meno uguale. Il Milan segna di meno? Preferisco giocare meno bene e vincere, stiamo lavorando e stiamo migliorando: se diamo il massimo possiamo vincere".