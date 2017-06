E' tra i giocatori più richiesti nella rosa del Milan. Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso. Nelle prossime ore potrebbero arrivare in Italia emissari del Tottenham per sondare il terreno con il cub rossonero.



IL DOPO SALAH - Suso in questo momento si sta godendo gli ultimi giorni della meritata vacanza in Spagna, pronto a ricaricare le pile in vista della prossima stagione che potrebbe essere determinante per la sua carriera. Una stagione per confermare quanto di buono fatto vedere negli ultimi 12 mesi e per convincere il c.t iberico Lopetegui a inserirlo nel giro della Nazionale delle Furie Rosse. I suoi colpi, distribuiti in egual misura tra rete ed assist, sono stati relazionati settimanalmente dal tecnico degli Spurs Pochettino, suo grande estimatore. Ma attenzione anche alla Roma, che ieri ha ufficializzato la cessione di Momo Salah al Liverpool: c'è già stato un contatto tra Monchi e gli agenti del giocatore, non è da escludere una offensiva a stretto giro di posta.



RINNOVO IN STAND-BY - Le porte al Milan per lo spagnolo non sono chiuse, anzi. Ma serpeggia un certo malcontento per via di un rinnovo con adeguamento che stenta ad arrivare. Massimiliano Mirabelli ha confermato l'incedibilità all'agente del talento di Cadice: 'Non si muove dal Milan, a tempo debito parleremo del rinnovo'. L'idea rimane quella di raddoppiare almeno l'ingaggio attuale da 1 milione di euro, allungando di due anni l'attuale scadenza fissata nel 2019. Suso aspetta, le richieste non mancano: tocca alla nuova proprietà cinese blindare uno dei pupilli del tecnico Montella.