Suso, esterno offensivo del Milan, parla così di André Silva a Tuttosport: "È giovane, ha tantissime qualità e ultimamente sta andando molto meglio. Ci sono giocatori che hanno bisogno di più tempo per adattarsi e lui è uno di questi. Tre mesi fa, tutti dicevano che Calhanoglu non serviva, mentre adesso è il migliore del calcio italiano. Ogni giocatore ha il suo tempo, giocare al Milan non è facile: conosciamo la storia, sappiamo quanti campioni hanno vestito questa maglia e quanti non sono riusciti ad emergere".