Dopo qualche mese di attesa, dovuto solo al mercato e ai rinnovi più urgenti come quello di Donnarumma, anche per Suso è pronto ad arrivare il prolungamento di contratto. Lo spagnolo verrà premiato per quanto fatto nell'ultimo anno e mezzo, con prove da protagonista assoluto che gli sono valse anche la convocazione nella nazionale delle Furie Rosse. Un segnale forte anche in ottica futuro: il Milan ha la chiara volontà di mettere il suo numero 8 al centro del progetto, chiudendo la porta in faccia ai tanti club interessati.



CONTRATTO DA TOP PLAYER - Il nuovo contratto piazzerà Suso al quarto posto nella classifica degli ingaggi al Milan, dietro a Bonucci, Donnarumma e Biglia. L'accordo è stato raggiunto sulla base di un contratto fino al 2022 a 3 milioni netti a stagione, bonus compresi. Numeri in campo importanti, ingaggio da top player: l'ascesa del folletto di Cadice nelle ultime due stagioni è stata impressionante.



ATTESA PER L'ANNUNCIO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nella prossima settimana è atteso il nero su bianco. La firma dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì, con il Milan pronto a dare l'annuncio ufficiale entro la fine del mese. Suso è pronto a ripartire dal Milan, un desiderio che ha sempre manifestato e che non può che far felice Vincenzo Montella, il tecnico che creduto fortemente nelle qualità dell'ex Liverpool.