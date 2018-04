Il Milan ieri è uscito ko dalla sfida con la Juventus, sfida in cui ha messo paura ai bianconeri, con quella traversa di Calhanoglu sull’1-1 che poteva riscrivere la storia della gara. Allegri, coi suoi cambi, l’ha portata a casa, vincendo 3-1 grazie alle reti di Dybala, Cuadrado e Khedira, la rete di Bonucci non è bastata a Gattuso. Il Milan ora è chiamato al decisivo impegno, in ottica Champions, contro l’Inter: e Suso a Bonucci, come testimoniano i social, hanno già la mente proiettata al derby.