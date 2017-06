Suso e il Milan, una storia che potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena. L'esterno spagnolo sta aspettando ancora messaggi dalla società sul fronte rinnovo. Una situazione di stallo che generato un certo malcontento nel giocatore.



INGAGGIO BASSO - L'ex Liverpool considera il suo attuale ingaggio non in linea con la crescita tecnica dimostrata nell'ultima stagione. Suso ha trascinato i suoi per larghi tratti della stagione, specie nella prima parte. Il suo compenso attuale è tra i più bassi della rosa, 1 milione fino al 2019. Meno di Kessie, Ricardo Rodriguez e Musacchio, per intenderci. Proprio i contratti firmati da questi ultimi tre hanno generato più di una riflessione nello spagnolo, che si sente poco considerato dalla nuova società.



CONTATTI CON ROMA E NAPOLI - Dopo l'ultimo incontro avvenuto a Casa Milan più di un mese fa, l'agente e il papà del numero 8 rossonero non hanno avuto segnali a riguardo. Dalla società è arrivato il messaggio che il rinnovo non è di strettissima necessità, avendo un accordo in essere per altre due stagioni ancora. In questa situazione si inseriscono Roma e Napoli: secondo quanto verificato da calciomercato.com, ci sono stati dei contatti sia con i giallorossi che lo vedrebbero come post-Salah, sia con il club del Presidente De Laurentiis. Una minaccia seria, il futuro di Suso è ancora tutto da scrivere.