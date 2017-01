Suso, esterno offensivo del Milan, parla a Sky Sport dopo la gara con il Torino: "Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Niente, sono lo stesso giocatore che aveva Mihajlovic, ma non mi ha mai dato un'opportunità. L'esperienza a Genoa è stata, però, sicuramente importante". Chiaro l'attacco al suo ex allenatore che non lo ha mai davvero valorizzato, scegliendo di mandarlo via in prestito.