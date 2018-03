L'attaccante esterno del Milan, Suso, ha parlato in conferenza stampa all'Emirates Stadium insieme a Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida contro l'Arsenal, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League



Sull'Arsenal: "Giocano un bel calcio e sono una bella squadra, dovremo stare attenti".



Sulla sfida: "Non c'è nulla da perdere, l'attenzione e la concentrazione è alta. Soprattutto in uno stadio così. Per me era più difficile preparare la sfida di Genova che questa, anche se abbiamo sbagliato a San Siro".



Sulla squadra: "A noi non deve interessare quello che fanno loro, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Se facciamo subito gol sarà meglio ma non dobbiamo avere l'ansia di segnare".



Sulla gara con l'Arsenal: "La partita a San Siro non è andata bene, domani dobbiamo giocare con la mentalità giusta e provare a farla da squadra, sarà una sfida in uno stadio importante ma vorremmo provarla a vincerla".